Новый Aston Martin назвали в честь рая для павших воинов

Компания Aston Martin объявила название нового суперкара, который до этого был известен под индексом AM-RB 003. Модель получила имя Valhalla (Вальгалла)

Среднемоторный суперкар Aston Martin Valhalla станет более практичным и пригодным для ежедневного использования вариантом «Валькирии», который оснастят багажным отсеком. Новинка получит карбоновый монокок, активную подвеску, гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора V6.

Делиться какой-то конкретикой производитель пока не собирается. В то же время представители марки раскрывают и некоторые особенности новинки. Например, автомобиль оснастят задним антикрылом с технологией FlexFoil. Благодаря специальным актуаторам, интегрированным в крыло, оно сможет менять свою форму, а не просто угол наклона. Это позволит существенно снизить коэффициент аэродинамического сопротивления и уменьшить завихрения воздушных потоков.