Английский производитель спорткаров «Астон Мартин» показал прототип нового центральномоторного суперкара, разработанный совместно с гоночной командой Red Bull

Фотографии и скетчи с изображением прототипа всплывали и ранее, но тогда данных о новинке было чрезвычайно мало, а называлась она АМ-001RB. Сегодня автомобиль показали на Женевском автосалоне и объявили дату начала продаж – 2019 год, что на целый год позже, чем анонсировалось ранее. Стоимость новинки будет колебаться от 2 до 3 миллионов евро.

В основе автомобиля – 6,5-литровый двигатель Cosworth V12, традиционно для «Астон Мартина» атмосферный, что в нашу турбоэру разительно отличает «Валькирию» от конкурентов. Мощность и другие характеристики пока не известны, но британская компания говорит о соотношении мощности к массе 1:1. Карбоновое шасси наверняка весить будет немного, но вряд-ли масса автомобиля будет ощутимо меньше тысячи килограмм. Так же известно, что топовая версия новинки будет разгоняться до первой сотни за 2,5 секунды, а основные характеристики будут соответствовать прототипам, участвующих сегодня в гонках Ле-Мана.

Так же известно, что несмотря на броскую внешность и зашкаливающие показатели мощности, автомобиль, по заявлениям представителей компании, будет отличаться достойным уровнем отделки и комфорта, в соответствии с лучшими британскими традициями. Точные объемы выпуска пока неизвестны, но представители Aston Martin предполагают, что тираж ограничится 175 экземплярами, включающими в себя 150 «гражданских» и 25 спортивных автомобилей, которые, по слухам, уже распроданы.