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25 май 2023

Представлен Aston Martin DB12

Представлен Aston Martin DB12
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin рассекретила новое купе с индексом DB12. На удивление новый флагман мало чем отличается от своего предшественника

Внешность новинки – практически полная копия DB11. Впрочем, стоит заглянуть в салон, и сразу поймешь, что разница есть. Интерьер здесь абсолютно новый – выделяется, например, центральная консоль с двумя широкоформатными дисплеями мультимедийной системы. Правда, сам комплекс разработан компанией Mercedes.

C точки зрения техники DB12 сохранил прежнюю платформу, но её модернизировали: к примеру, кузов стал жёстче, а колесная база - немного длиннее. Под капотом же скрывается 600-сильный мотор V8, который работает в паре с АКПП.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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