Представлен Aston Martin DB12

Компания Aston Martin рассекретила новое купе с индексом DB12. На удивление новый флагман мало чем отличается от своего предшественника

Внешность новинки – практически полная копия DB11. Впрочем, стоит заглянуть в салон, и сразу поймешь, что разница есть. Интерьер здесь абсолютно новый – выделяется, например, центральная консоль с двумя широкоформатными дисплеями мультимедийной системы. Правда, сам комплекс разработан компанией Mercedes.

C точки зрения техники DB12 сохранил прежнюю платформу, но её модернизировали: к примеру, кузов стал жёстче, а колесная база - немного длиннее. Под капотом же скрывается 600-сильный мотор V8, который работает в паре с АКПП.