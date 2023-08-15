Представлен Aston Martin DB12 Volante

Британская компания Aston Martin представила вариацию DB12 кабриолет под названием Volante

Напомним, что DB12 в кузове купе дебютировал весной этого года как приемник модели DB11. Собственно главное отличие кабриолета - откидная крыша. Компания подмечает, что она способна раскладываться и складываться на скорости 50 км/ч за 14 и 16 секунд соответственно. Volante получил более жесткий кузов, чтобы приблизиться к версии купе в плане управляемости. Снаряженная масса Volante - 1898 кг, что на 110 кг больше, чем у версии купе.

Силовая установка прежняя - бензиновый битурбированый мотор V8 объемом 4,0 л. производства Mercedes-AMG. Мощность дачного агрегата составляет 680 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - 3,7 с. Максимальная скорость - 325 км/ч. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. Привод - задний.