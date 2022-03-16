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16 мар 2022

Представлен последний Aston Martin с мотором V12

Представлен последний Aston Martin с мотором V12
Автор фото: фирма-производитель

Английская марка наконец-то поставила точку в своей истории моторов V12. Своего рода «приговором» стала финальная серия Aston Martin Vantage, в состав которой войдет 333 спорткара.

Мы не будем подробно останавливаться на внешности Vantage, лишь упомянем пару интересных деталей. Например, знаете ли вы, что Vantage с мотором V12 на четыре сантиметра шире обычного спорткара.  Также машину можно персонифицировать по  программе Q by Aston Martin, которая предполагает применение различных цветовых ливрей и установку деталей из углепластика.

Теперь поговорим про сам двигатель.  Его отдача составляет 700 лошадиных сил.  Разгон до сотни у машины  с V12 составляет 3.5 секунды, а максимальная скорость  - 322 километра в час. Начало поставок запланировано на второй квартал 2022 года. Правда, суперкар купить уже не получится, так весь тираж был распродан по предзаказам ещё до официальной премьеры.

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