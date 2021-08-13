Представлен самый быстрый родстер Aston Martin

Британский производитель спорткаров представил новинку – открытую модификацию модели Valkyrie под названием Spider

Конечно же, в высокой мощности машины никто не сомневается, но, все же, взгляните на эти характеристики. До сотни автомобиль разгоняется менее чем за три секунды, а максимальная скорость составляет 350 километров в час. Правда эта цифра достижима лишь при установленной крыше – в «открытом» виде машина разгонится лишь до 330 километров в час. К слову, инженеры Aston Martin заявляют, что Spider по своему поведению ничем не отличается от обычной Valkyrie. Подобного удалось достичь благодаря заново откалиброванному шасси и улучшенной аэродинамике.

Отметим, что на Spider устанавливается аналогичная силовая установка, что и на стандартный спорткар. Речь идет о гибриде, который создан на основе 6.5-литрового атмосферного мотора V12. Мотор, к слову, произвела знаменитая компания Cosworth. Мощность установки превышает тысячу лошадиных сил.