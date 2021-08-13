Автомобильный портал Motorpage
13 авг 2021

Представлен самый быстрый родстер Aston Martin

Представлен самый быстрый родстер Aston Martin
Автор фото: фирма-производитель

Британский производитель спорткаров представил новинку – открытую модификацию модели Valkyrie под названием Spider

Конечно же, в высокой мощности машины никто не сомневается, но, все же, взгляните на эти характеристики. До сотни автомобиль разгоняется менее чем за три секунды, а максимальная скорость составляет 350 километров в час. Правда эта цифра достижима лишь при установленной крыше – в «открытом» виде машина разгонится лишь до 330 километров в час. К слову, инженеры Aston Martin заявляют, что Spider по своему поведению ничем не отличается от обычной Valkyrie. Подобного удалось достичь благодаря заново откалиброванному шасси и улучшенной аэродинамике.

Отметим, что на Spider устанавливается аналогичная силовая установка, что и на стандартный спорткар. Речь идет о гибриде, который создан на основе 6.5-литрового атмосферного мотора V12. Мотор, к слову, произвела знаменитая компания  Cosworth. Мощность установки превышает тысячу лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Aston Martin переведет все машины на электричество

27 июля 2021
Aston Martin DB11

Aston Martin DB11 стал мощнее

22 июля 2021
Aston Martin Valhalla

В Aston Martin показали свой первый гибрид

15 июля 2021

Aston Martin представил новый гиперкар

28 июня 2021

Aston Martin решил отказаться от механической трансмиссии

17 мая 2021

Aston Martin отдал дань уважения своему первому спорткару

28 апреля 2021

 Новости Aston Martin

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью
Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль
Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 5 6