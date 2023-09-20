Уникальную оранжевую коллекцию Aston Martin выставят на продажу

В начале октября на аукционе Bonhams будет выставлена на продажу коллекция из восьми оранжевых Aston Martin. С молотка могут уйти как отдельные экземпляры, так и вся коллекция целиком

Владелец, имя которого не раскрывается, собрал четыре купе, три кабриолета и седан. Все автомобили имеют схожий дизайн с оранжевым цветом кузова и соответствующим оттенком салона. Самыми дорогими из них являются два Aston Martin DBS. Каждый обойдется от 80 000 до 120 000 евро (8 233 000 - 12 350 000 рублей). Еще два - DB9 оцениваются от 60 000 до 90 000 евро (6 175 000 - 9 262 000 рублей). За седан Rapide попросят 60 000 евро. Такая же цена у V8 Vantage Volante. Самыми доступными из коллекции являются V12 Vantage и V8 Vantage, стоимость которых начинается от 40 000 евро (4 117 000 рублей).

Отмечается, что все восемь Aston Martin были выпущены в 2010 году. Самое интересное это то, что пробег на каждом автомобиле находится в диапазоне от 113 до 379 км.