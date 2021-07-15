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15 июл 2021

В Aston Martin показали свой первый гибрид

В Aston Martin показали свой первый гибрид
Автор фото: фирма-производитель

Свершилось, английская марка наконец-то применила технологии подзаряжаемых гибридов в своих спорткарах

В некотором смысле демонстрационным стендом стал новенький суперкар Valhalla. Любопытно, но изначально на Вальгаллу планировалось поставить 3,0-литровый V12 собственной разработки, однако проект этого двигателя «зарубил» Тобиас Моэрс, вступивший в должность главы Aston Martin в августе 2020 года. По его мнению, свой ДВС рисковал превратиться для компании в бездонную пропасть.

Поясним, ужесточение экологических стандартов влечет за собой просто сумасшедшие затраты по модернизации  ДВС для соответствия тому или иному экологическому классу. Короче говоря, в Aston Martin решили быстренько переобуться и теперь под капотом Вальгаллы расположился гибрид, а именно 4,0-литровый бензиновый  V8 от Mercedes-AMG с двойным турбонаддувом, Он сочетается с восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением DCT и  двумя электромоторами (по одному на ось) и Совокупная мощность установки — 950 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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