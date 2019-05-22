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22 май 2019

В память о Джеймсе Бонде

В память о Джеймсе Бонде
Автор фото: фирма-производитель

В честь 50-летия картины о легендарном шпионе  On Her Majesty's Secret Service марка Aston Martin сделала особый спорткар DBS Superleggera. За обладание лимитированным спорткаром придется отдать более 300 тысяч фунтов.

Модель, полное название которой звучит как Aston Martin On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera, будет выпущена тиражом в 50 экземпляров. Технически лимитированная версия ничем не отличается от базовой версии с 5,2-литровым турбированным V12 мощностью 715 л.с, но оформлением машина отсылает нас к классическому Aston Martin DBS 1969 года.

Автомобиль получил эксклюзивные колёса с уникальным дизайном, полный набор аэродинамических элементов из карбона, особую решётку радиатора в стиле машины полувековой давности и цвет кузова, повторяющий оттенок купе из фильма. Дополняют это шильдики на кузове с указанием спецверсии.

В салоне появились особые накладки на пороги, обивка сделана из чёрной кожи и серой алькантары с контрастной красной прострочкой, которая отсылает к красному бардачку оригинального Aston Martin DBS, где Джеймс Бонд хранил оружие.  Клиенты, которые закажут Aston Martin On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera, смогут дополнить машину специальным кейсом для напитков — в нём предусмотрено место для пары бутылок шампанского и 4-х бокалов.

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