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29 июн 2023

В спорткарах Aston Martin появятся китайские кресла

В спорткарах Aston Martin появятся китайские кресла
Автор фото: фирма-производитель

Руководство концерна, производящего премиальные спорткары, решило пойти на необычный шаг – позаимствовать некоторые детали у китайского автопроизводителя

Собственно, речь идет о компонентах марки Geely. Обмен технологиями, можно сказать, правомерен, так как китайцы владеют определенной долей Aston Martin, а недавно даже нарастили ее до 17 процентов.

При этом глава департамента разработок Aston Martin Роберто Федели заявил, что данное решение носит стратегический характер, так как компания желает удешевить процесс разработки и производства новинок. К слову, заимствовать предполагается не ключевые детали, а мелкие (по значению) вроде кресел или компонентов климатических установок.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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