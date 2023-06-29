В спорткарах Aston Martin появятся китайские кресла

Руководство концерна, производящего премиальные спорткары, решило пойти на необычный шаг – позаимствовать некоторые детали у китайского автопроизводителя

Собственно, речь идет о компонентах марки Geely. Обмен технологиями, можно сказать, правомерен, так как китайцы владеют определенной долей Aston Martin, а недавно даже нарастили ее до 17 процентов.

При этом глава департамента разработок Aston Martin Роберто Федели заявил, что данное решение носит стратегический характер, так как компания желает удешевить процесс разработки и производства новинок. К слову, заимствовать предполагается не ключевые детали, а мелкие (по значению) вроде кресел или компонентов климатических установок.