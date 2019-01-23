Валькирия особого рода

Многие гиперкары производятся таким ограниченным тиражом, что их владельцы уже сами по себе выделяются на общем фоне. Однако компания Aston Martin решила, а почему бы не выделять владельцев модели Valkyrie между собой

Сказано - сделано. Теперь покупателям этого автомобиля будет предложена расширенная система персонализации. Интересно, что разработана она была особым отделением «Q», которое занимается лишь эксклюзивными проектами, так что одним стайлингом дело не ограничится.

Разумеется, клиенты смогут выбрать цветовую схему, материалы отделки салона. Всего будет доступно четыре темы оформления гиперкара с эксклюзивными оттенками цветовой палитры: Slipstream Green, Liquid Petroleum, Ethanol Silver и Maximum Orange. Крышу и крышку моторного отсека можно окрасить в черный глянец или выполнить из видимого карбона, крылья украсить эмблемами из титана. Между тем, салон можно отделать не только обычной алькантарой и кожей, но и некоторыми декоративными элементами из 24-каратного золота.

Главное же изменение заключается в другом. Если клиент приобрел трековую модификацию автомобиля, то ему становится доступным специальный пакет AMR Track Performance Pack. Он включает в себя: новую переднюю часть кузова с более агрессивной аэродинамикой, облегченный комплект кузовных панелей, титановые тормоза, трековую подвеску, колеса из магниевого сплава и карбоновые аэродинамические колпаки.