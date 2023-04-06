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6 апр 2023

Взгляните на гоночный Aston Martin DB4

Взгляните на гоночный Aston Martin DB4

Аукционный дом RM Sotheby’s пустит с молотка очень редкий Aston Martin DB4, выпущенный в 1960 году. Это версия GT Ligthweight, создана специально для участия в соревнованиях

Надо сказать, что машина отличается от традиционного понятия гоночного автомобиля –  здесь на месте вся отделка, указатели поворотов, номерные знаки… фактически, машина способна спокойно передвигаться по дорогам общего пользования. С другой стороны – здесь нет, например, бамперов (для уменьшения массы) а внутри стоит каркас безопасности.

История у конкретного экземпляра очень интересная – его пилотировал легендарный гонщик Стирлинг Мосс и даже выиграл на нем несколько престижных гран-при. Под капотом у автомобиля, к слову, находится трехсотсильный атмосферник, объемом 3.7 литра, который разгоняет DB4 до сотни за шесть секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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