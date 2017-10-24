Итальянское ателье Zagato представило трехдверный универсал Aston Martin Vanquish Shooting Brake, это четвертая, после купе, родстера и спидстера, машина построенная на базе Vanquish. И, пожалуй, это самый красивый универсал в мире.

Универсал рассчитан всего на двоих пассажиров, его кузов сразу после передней части не имеет ничего общего с обычным Vanquish, итальянские мастера либо заменили, либо изменили до неузнаваемости все кузовные панели автомобиля.

Под капотом: стандартный двигатель от купе Vanquish S: 5,9-литровый атмосферный V12 мощностью 600 л.с. Zagato выпустит всего 99 таких универсалов, его цена по приблизительным оценкам составляет 700 тысяч долларов. Все машины были раскуплены еще весной, когда итальянцы только анонсировали серию. Первые клиенты получат свои автомобили весной следующего года. Причем, Zagato Aston Martin Vanquish Shooting Brake стал самым массовым универсалом ателье: до этого итальянцы выпускали серии с тиражом, не превышающим 10-15 экземпляров.

