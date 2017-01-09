Автомобильный портал Motorpage
9 янв 2017

Audi и NVIDIA представили в Лас-Вегасе новую совместную разработку

Audi и NVIDIA представили в Лас-Вегасе новую совместную разработку
Автор фото: ауди-медиацентр.ком

Немецкий автопроизводитель Audi и американский разработчик графических процессоров NVIDIA в рамках Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES 2017) представили свою новую совместную разработку.

На объединенном стенде двух крупных компаний на CES в этом году был выставлен кроссовер Q7 с системой автономного управления, отличительной особенностью которого является наличие искусственного интеллекта. AI (artificial intelligence) позволяет автомобилю, буквально, обучаться вождению у живых людей и впоследствии применять приобретенные навыки на дороге.

Так, вначале немецкий кроссовер был оборудован комплексом оптических камер, которые снимали весь процесс вождения автомобиля настоящим пилотом. Затем полученные данные анализировались – AI пытался «понять», каким образом человек реагирует на те или иные ситуации, какие маневры совершает и какой соблюдает скоростной режим.

Кроме того, автономный Q7 оснащается дополнительной двухмегапиксельной камерой спереди, видеопоток с которой обрабатывается непосредственно графическим процессором NVIDIA, который также осуществляет рулевое управление.

Для демонстрации возможностей совместной разработки, кроссовер вывели на заранее подготовленную испытательную площадку. В зависимости от типа и расположения препятствия, которое появлялось на пути автомобиля, система выбирала наиболее оптимальный путь его объезда, а также сумела без проблем преодолеть участок трека без дорожной разметки.

Напомним, что ранее немецкий автопроизводитель уже применял самообучающиеся системы на своих прототипах. Так, в декабре компания продемонстрировала миниатюрный (масштаб 1:8) кроссовер Q2, оснащенный самообучающимся парковщиком. Несмотря на небольшие размеры прототипа, принцип действия остается все тем же – система обучается на видеозаписях с реальными водителями и пытается воспроизвести увиденное самостоятельно.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
CNET, 3DNews, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro 2017

Гибрид Audi Q7 e-tron обзаведется системой беспроводной индуктивной зарядки

13 апреля 2015
Audi Q7 2016

Компания Audi объявила российские цены на кроссовер Q7

13 марта 2015
Audi Q7

Объявлены цены на кроссовер Audi Q7

10 марта 2015
Audi Q7 e-tron 2015

В Женеве презентован новый Audi Q7 e-tron

04 марта 2015

Обновленный Audi Q7 e-tron дебютирует в Женеве

24 февраля 2015

Кроссовер Audi Q7 получит «заряженную» модификацию RS

17 февраля 2015

 Новости Audi Q7

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Datsun on-Do - datsun on-do 2014 скромность и достоинство Тест драйв
09 января 2017

Datsun on-Do
"Скромность и достоинство"
Ford Kuga - ford kuga 2008 редкий зверь
Вторичный рынок
30 декабря 2016

Ford Kuga
"Редкий зверь"
Infiniti Q30 - infiniti q30 2016 единый в трёх лицах
Тест драйв
28 декабря 2016

Infiniti Q30
"Един в трёх лицах"
Mercedes-Benz V-Class - mercedes-benz v-klasse 2014 про проезд передавайте!
Тест драйв
23 декабря 2016

Mercedes-Benz V-Class
"Про проезд передавайте!"

Написано новостей:

1 7 9 5 6