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10 июн 2026

Audi представила новое поколение кроссовера Q7

Audi представила новое поколение кроссовера Q7
Автор фото: фирма-производитель

Флагманская модель бренда получила прибавку к мощности, а также заметные изменения в дизайне и оснащении

С переходом в новую генерацию Q7 приобрел больше брутальности во внешнем облике. Сразу бросаются в глаза широкие воздухозаборники, крупная решетка радиатора и массивные бампера. Одной из главных особенностей новинки стали «умные» фары Digital Matrix LED. Система автоматически управляет дальним светом, улучшая обзорность для водителя и одновременно снижая вероятность ослепления встречного транспорта. Сзади установлены стоп-сигналы со сложной светодиодной подписью. Еще один интересный момент: указатели поворота способны проецировать световой рисунок непосредственно на дорогу.

Салон «семерки» может быть 6- или 7-местным. Центральное место в салоне отведено информационно-развлекательному комплексу, который разделен на «приборку» и два отдельных тачскрина. В отделке используются более качественные материалы, включая вставки из натурального дерева. Панорамная крыша получила слой жидких кристаллов, который позволяет изменять прозрачность стекла.

В Европе для нового Audi Q7 подготовили дизельный битурбированный V6 объемом 3,0 литра в составе мягкогибридной системы. Стандартная версия имеет мощность 245 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а старшая — 299 л.с. и 630 Нм крутящего момента. В США модель будет продаваться с 2,9-литровым V6 мощностью 435 л.с. и 4,0-литровым V8 на 600 л.с. Последний агрегат достанется флагманской версии SQ7. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – полный.

Производство нового Audi Q7 продолжится на заводе марки в Братиславе. На рынок кроссовер выйдет в четвертом квартале 2026 года. Стоимость новинки компания пока не объявила.
 

При написании новости использовалась информация:
audi-mediacenter

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