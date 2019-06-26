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26 июн 2019

Audi представила обновленный кроссовер Q7

Audi представила обновленный кроссовер Q7
Автор фото: фирма-производитель

Audi представила рестайлинговую версию своего флагманского кроссовера Q7. Автомобиль получил обновленный дизайн экстерьера и интерьера, модернизированные силовые агрегаты, а также ряд новых опций

Начнем с внешности. Ее освежили и теперь в старшей "кукушке" появились черты Audi A6 и A7. Машина получила новую восьмиугольную радиаторную решетку с шестью вертикальными планками, которая перекликается с «грилем» новых Q8 и Q3, а также обновленные бамперы с более крупными воздухозаборниками. Стоит сказать пару слов об оптике - в «базе» Q7 полагается полностью диодный головной свет. На ступень выше стоит матричная оптика — такие фары могут выключать сегмент в световом пучке, дабы не слепить встречных водителей. В качестве опции будут доступны новейшие лазерные фары.

Техническая начинка Q7 также подверглась модернизации. Отныне все версии кроссовера — это так называемые мягкие гибриды. В автоматическую коробку передач всех модификаций интегрирован электрический мотор-генератор, который питается от дополнительной 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, позволяя снижать нагрузку на мотор, а также вращает колеса во время движения накатом, пока основной мотор заглушен, чтобы уменьшить расход топлива.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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