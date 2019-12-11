Audi Q7 подключили к розетке

Моторную гамму большого кроссовера пополнили сразу две гибридные и очень мощные силовые установки

Конструктивно схема привода у модификаций 55 TFSI e и 60 TFSI e одинакова: силовая установка построена вокруг бензинового турбированного V6 объемом 3,0 л с отдачей в 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента, а за электрическую часть отвечает электромотор, который интегрирован в автоматическую трансмиссию.

Совокупная мощность силовой установки у новых модификаций заметно отличается: в первом случае бензиновый и электрический двигатели способны генерировать 381 л.с. и 600 Нм, во втором (форсированном варианте) – уже 456 л.с. и 700 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает у гибридных Q7 5,9 и 5,7 секунд соответственно при идентичной максимальной скорости в 240 км/ч. Аккумулирует энергию литий-ионный батарейный блок емкостью 17,3 кВтч, спрятанный под полом багажника. Его возможностей хватает на 43 км пробега без подключения бензинового мотора (максимальная скорость на электротяге – до 135 км/ч).