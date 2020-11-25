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25 ноя 2020

Audi TT обзавелась мощной спецверсией

Audi TT обзавелась мощной спецверсией
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила новый TTS competition plus с форсированным двигателем и аэродинамическим обвесом, а также объявила, что TT лишится базовой версии с мотором 2.0 мощностью 197 лошадиных сил

Купе и родстер Audi TTS competition plus можно узнать по антикрылу, 20-дюймовым дисками и красным тормозным суппортам. В салоне – отделка кожей наппа и руль с нулевой меткой, которая по желанию клиента может быть красной либо серой. В движение новинку приводит форсированный до 320 лошадиных сил двигатель объемом 2,0 литра, который сочетается с семиступенчатым «роботом» S tronic. В числе других отличий – иные настройки ездовой электроники.

Несмотря на прибавку к мощности, быстрее TTS competition plus не стал: с места до 100 километров в час купе разгоняется за 4,5 секунды, а родстеру требуется на это на 0,3 секунды больше.

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