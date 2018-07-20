Мощное купе Audi TTS — модель нишевая, но для компании остается крайне важной, имиджиевым небольшим спорткаром, который отсутствует у конкурентов. Для этой версии готовится обновление, в сети оказались первые официальные фотографии.

Судя по ним, дизайнеры компании решили обойтись «малой кровью» и сильно не менять облик купе. Audi TTS получила новый бампер с вертикальными О-образными хромированными вставками по бокам, измененный рисунок сот радиаторной решетки, серебристые накладки на боковых молдингах, а сзади изменения свелись к немного видоизмененному бамперу и вентиляционным отверстиям под фонарями. Немного был модернизирован диффузор.

Будут ли изменения по технической части пока неизвестно. Нынешний вариант Audi TTS оснащается 2-литровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 310 л.с. Он позволяет купе разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды, максимальная скорость традиционно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. По слухам после рестайлинга двигатель может прибавить в мощности около 10-15 л.с.

В России Audi TTS отсутствует: нашим поклонникам спорткаров компания предлагается либо Audi TT с 230-сильным 2-литровым турбомотором, либо экстремальный вариант Audi TT RS с двигателем мощностью 400 л.с. Цены на первый вариант стартуют с отметки в 2,7 миллиона рублей, на второй — от 4 960 000 рублей.