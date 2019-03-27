Audi готовит конкурента Tesla Model 3

В новом электромобиле будут прослеживаться признаки, присущие автомобилям Porsche. Сама по себе модель сможет бросить вызов своим конкурентам в сегменте компактных люксовых седанов

По сообщению британского издания Autocar, седан будет иметь схожие с актуальным A4 габариты (его длина составляет 4 726 мм, ширина 1 842 мм, а высота 1 427 мм), о чем сообщил глава дизайнерского отдела марки Марк Лихте. Также было указано на то, что машина будет построена на платформе Porsche PPE, которая уже стала основой для концепт-кара E-tron GT, представленного в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Напомним, что в движение она приводится двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 590 л.с., а батарея концепта имеет емкость 95 кВт*ч, благодаря чему его запас хода оценивается в более чем 400 километров.

Что касается цен, то машина будет стоить приблизительно столько же, сколько и электрический кроссовер Q4 E-tron — около 65 000 евро (около 4 745 000 рублей). Кстати, прямой конкурент, Tesla Model 3, стоит дешевле— от 60 000 евро (около 4 380 000 рублей). Не стоит забывать и о шведском фастбеке Polestar 2, который первоначально будет продаваться по цене от 59 900 евро (около 4 370 000 рублей).