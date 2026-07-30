Audi представила самый большой кроссовер в своей истории

Новый Q9 получил V8 и ценник в 120 тыс. долларов

Модель стала самым крупным серийным SUV в истории немецкой марки и создана с прицелом на покупателей в США, где ей предстоит конкурировать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Стартовая цена составит 89 тыс. долларов (примерно 7 млн рублей), а за топовый SQ9 – 120 тыс. долларов (9,5 млн рублей).

Длина кузова составляет 5310 мм, ширина достигает 2210 мм, а колесная база равна 3140 мм. По сравнению с Audi Q7 новый кроссовер оказался длиннее на 250 мм, шире на 200 мм, а расстояние между осями увеличилось на 145 мм.

Внутри семь посадочных мест, однако за доплату доступна пятиместная версия с двумя отдельными креслами второго ряда. Среди особенностей салона: электропривод дверей с возможностью дистанционного открытия через приложение myAudi, панорамная крыша площадью более 1,5 кв.м и аудиосистема Bang & Olufsen с 22 динамиками мощностью 1360 Вт.

На европейском рынке Audi Q9 предложат в виде мягкого гибрида с рядным 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 295 л.с. Для США подготовлена бензиновая версия с 2,9-литровым V6 мощностью 429 л.с. Такой кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Флагманский Audi SQ9 оснащается 4,0-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 591 л.с. В этом случае разгон до 100 км/ч составит 3,8 секунды. Все версии комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.