Автомобильный портал Motorpage
27 дек 2021

Audi готовится привезти в Россию много спортивных новинок

Audi готовится привезти в Россию много спортивных новинок
Автор фото: фирма-производитель
Следующий год для поклонников марки Audi станет знаковым -компания привезет к нам минимум пять новинок.
В первом квартале на российском рынке дебютирует сразу три модели семейства RS - седан RS3 и два кроссовера RS Q3 и RS Q3 Sportback. Все три автомобиля оснащаются двигателем 2.5T мощностью в 400 лошадиных сил.Третий же квартал отметится появлением обновленного флагманского седана A8.
 
В целом, второе полугодие подарит нам еще две важные модели. Первая - электрический 530-сильный седан E-Tron GT. Вторая - спорткар Audi R8. Эта модель оснащается атмосферными моторами 5.2 с отдачей 570 или 620 л.с. (в зависимости от исполнения).

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi SQ5 Sportback (2021)

Audi SQ5 приехал в Россию

20 декабря 2021
Audi R8 Spyder 2018 вид сбоку

Audi выпустит R8 для любителей адреналина

17 декабря 2021
Audi R8

Преемник Audi R8 – электрификация возможна?

09 декабря 2021
Audi h-tron quattro Concept 2016 Глоток водорода

Глава Audi бойкотирует добычу ископаемого топлива

07 декабря 2021
Audi e-tron 2020 вид сзади

Какая судьба ждет Audi E-Tron

25 ноября 2021
Audi Q5 e-tron quattro

Audi рискует запутать своих поклонников

19 ноября 2021

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz S-Class - mercedes-benz s-class (2021) измеряем степень витальности Тест драйв
27 декабря 2021

Mercedes-Benz S-Class
"Измеряем степень витальности"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"
Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser 300 70th anniversary (2022) главное – манёвры!
Тест драйв
21 декабря 2021

Toyota Land Cruiser
"Главное – манёвры!"
Jaguar F-Type - jaguar f-type convertible (2021) почему в кабриолетах есть смысл?
Тест драйв
18 декабря 2021

Jaguar F-Type
"Почему в кабриолетах есть смысл?"

Написано новостей:

2 9 7 6 4