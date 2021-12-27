Audi готовится привезти в Россию много спортивных новинок

Следующий год для поклонников марки Audi станет знаковым -компания привезет к нам минимум пять новинок.
В первом квартале на российском рынке дебютирует сразу три модели семейства RS - седан RS3 и два кроссовера RS Q3 и RS Q3 Sportback. Все три автомобиля оснащаются двигателем 2.5T мощностью в 400 лошадиных сил.Третий же квартал отметится появлением обновленного флагманского седана A8.
В целом, второе полугодие подарит нам еще две важные модели. Первая - электрический 530-сильный седан E-Tron GT. Вторая - спорткар Audi R8. Эта модель оснащается атмосферными моторами 5.2 с отдачей 570 или 620 л.с. (в зависимости от исполнения).