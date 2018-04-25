Компания Audi опубликовала тизер нового кроссовера. Никакой информации о будущей новинке немцы пока не сообщили.

Хотя судя по профилю речь идет о кроссовере Q8 и машину могут показать уже в ближайшие дни на автосалоне в Пекине, который крайне важен для Audi. Несмотря на то, что пока немцы скрывают все подробности о машине, серийный вариант Q8 наверняка будет очень похож на тот автомобиль, что компания показала в январе прошлого года на автосалоне в Детройте.

Построенный на модульной платформе MLB Evo, прототип вышел несколько длиннее своего соплатформенника Q7. Его габаритные размеры составляют – 5,02 метра в длину (колесная база – 2,99 метра), 2,04 метра в ширину и 1,7 метра в высоту. При этом, полезный объем багажного отделения составляет 630 литров.

Под капотом у предсерийной версии была силовая установка, в состав которой входили: турбированный 3-литровый V6 с отдачей 333 л.с. и электромотора мощностью 116 л.с., который питается от модуля литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 17,9 киловатт-часов. Суммарная мощность — 449 л.с.. В компании говорят Q8 с таким двигателем способен с места набрать первые 100 км/ч за 5,4 секунды, при 250 км/ч максимальной скорости.