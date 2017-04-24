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24 апр 2017

Audi начала прием заказов на электрический кроссовер Q6 e-tron

Audi начала прием заказов на электрический кроссовер Q6 e-tron
Автор фото: фирма-производитель

Норвежское отделение Audi начало прием предзаказов на электрический кроссовер Q6 e-tron. Для того, чтобы оказаться в числе первых покупателей необходимо внести депозит в размере 20 тысяч шведских крон (около 2700 евро)

Ничего удивительного в том, что именно в этой стране первой начали принимать заказы -  в Норвегии действует программа максимального содействия развития электротранспорта, в то время как машины с обычными двигателями обложены повышенными таможенными пошлинами.

«Audi Norway предлагает заблаговременно воспользоваться резервированием полноразмерного кроссовера на базе концепта Audi E-tron Quattro. Это позволит быть норвежцам первыми, кто сможет приобрести новый электрический кроссовер», — говорится в сообщении норвежского отделения Audi.

Audi Q6 e-tron займет ступеньку между Audi Q5 и Q7, его длина составит 4880 мм. Кроссовер будет оснащен силовой установкой из трех моторов суммарной мощностью 435 л.с. (в кратковременном режиме boost мощность увеличивается до 503 л.с.) и блоком батарей емкостью 95 киловатт-час. В режиме boost разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. В цикле NEDC, славящимся своей оптимистичностью по расходу топлива и энергии, запас хода кроссовера достигает 500 километров. Производство электрического кроссовера будет налажено на бельгийском заводе компании в Брюсселе.

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При написании новости использовалась информация:
Audi

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