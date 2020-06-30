Audi отправит в ремонт A3 и A6 в России

Автомобили отзывают из-за вероятности ошибочного определения координат места блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб.

Компания Audi объявила об отзыве 389 автомобилей A3 и A6, которые были реализованы в России с 2017 по 2019 год. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.



«Из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам», — отмечено в сообщении.



Audi уведомит владельцев автомобилей, которые попадают под действие акции, о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На сервисе будет выполнена проверка блоков управления и их замена в случае необходимости.

