Компания Audi объявила о добровольном отзыве 1,27 миллионов произведенных в период с апреля 2011 года по май 2015 года автомобилей. Отзыв касается технических идентичных моделей: Audi A4, A5, A5 Cabriolet и кроссоверов Q5.

Под отзыв попало 875 тысяч автомобилей в Европе (из них 330 тысяч в Германии), 250 тысяч в Северной Америке и около 47 тысяч на азиатских рыках. Сервисная кампания организована из-за возможного дефекта, который может привети к перегреву и возгоранию проводки дополнительного отопителя салона.

В Audi говорят о том, что водитель может почувствовать неприятный запах горелой пластмассы. В этом случае им немедленно нужно обратиться в сервисные центры для устранения неполадок. В компании говорят, что проблема возникла из-за некачественной изоляции проводки, которая не выдерживает тепловых нагрузок.

О том, сколько автомобилей отзывается на российском рынке пока неизвестно.