Audi отзывает более тридцати тысяч автомобилей в России

Российское представительство компании Audi объявило об отзыве 31 270 автомобилей А4 и А6 из-за дефекта в подушках безопасности

Как сообщает Росстандарт, речь идет о машинах, которые были выпущены в период с 2005 по 2011 год. Сама история с дефектом – продолжение глобальной проблемы с подушками безопасности Takata. Суть проблемы в следующем - при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира может разрушиться корпус газогенератора. Из-за разлета осколков водитель и пассажиры могут получить серьезные травмы.

На всех отзываемых машинах будет заменен весь модуль подушки безопасности. Владельцы машин будут уведомлены сотрудниками дилерских центров о необходимости посещения сервисов. Отметим, что это уже второй отзыв автомобилей Audi из-за проблем с подушками безопасности. Первый произошел в августе этого года, тогда на СТО были направлены модели А4, А6, А8 и ТТ.