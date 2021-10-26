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26 окт 2021

Audi отзывает более тридцати тысяч автомобилей в России

Audi отзывает более тридцати тысяч автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Российское представительство компании Audi объявило об отзыве 31 270 автомобилей А4 и А6 из-за дефекта в подушках безопасности

Как сообщает Росстандарт, речь идет о машинах, которые были выпущены в период с 2005 по 2011 год.  Сама история с дефектом –  продолжение глобальной проблемы с подушками безопасности Takata. Суть проблемы в следующем -  при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира может разрушиться корпус газогенератора. Из-за разлета осколков водитель и пассажиры могут получить серьезные травмы.

На всех отзываемых машинах будет заменен весь модуль подушки безопасности. Владельцы машин будут уведомлены сотрудниками дилерских центров о необходимости посещения сервисов.  Отметим, что это уже второй отзыв автомобилей Audi из-за проблем с подушками безопасности. Первый произошел в августе этого года, тогда на СТО были направлены модели А4, А6, А8 и ТТ.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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