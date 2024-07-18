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18 июл 2024

Audi полностью отказалась от двухдверных моделей

Audi полностью отказалась от двухдверных моделей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi подтвердила, что не намерена выпускать версии купе и кабриолет нового поколения A5. Это касается также модификаций S и RS

После недавней презентации Audi A5 оставались сомнения, что в компании полностью отказались от двухдверных версий модели, но в Германии подтвердили, что их не будет. Приемников также не планируется. Это означает, что семейство A5 теперь состоит только из седанов и универсалов A5 и S5. Их RS-версии также в скором времени выведут на рынок. Двухдверных автомобилей у Audi не осталось.

Конечно, планы о возрождении TT и R8 у компании имеются, но если это произойдет, они получат полностью электрические силовые установки. Напомним, что Volkswagen намерен к 2033 году полностью отказаться от производства автомобилей с ДВС.

При написании новости использовалась информация:
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