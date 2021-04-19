Audi представила прототип нового A6

Немецкая марка показала первенца, который построен на новейшей платформе для электромобилей PPE. Новинка получила название Audi A6-E-tron

Концепт интересен своими значительными характеристиками. Так, например, запас хода прототипа превышает 700 километров, а разгон до сотни занимает около четырех секунд. Этому способствует силовая установка, состоящая из двух моторов мощностью в 476 лошадиных сил. Любопытно, но автомобиль оснащен системой быстрой зарядки, которая заряжает батареи до восьмидесяти процентов за десять минут.

Что касается самой платформы PPE, то это совместная разработка компаний Audi и Porsche. Её особенностями станут масштабируемость, то есть на «тележке» могут построить и седаны, и кроссоверы. Интересно будет увидеть, автомобиль какого форм-фактора станет серийным.