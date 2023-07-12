Автомобильный портал Motorpage
12 июл 2023

Audi приобретет китайскую платформу для электромобилей

Audi приобретет китайскую платформу для электромобилей

Недавно стало известно, что немецкая компания Audi планирует приобрести новую платформу для будущих электромобилей компании у китайского партнера

О какой именно китайской компании идёт речь пока неизвестно, однако переговоры уже ведутся. Более того, не ясно, в каком формате будет осуществляться сотрудничество: покупка готовой платформы, либо создание отдельного совместного предприятия.

Напомним, что в 2018 году первым серийным электромобилем в модельном ряду Audi стал e-tron. Данный электромобиль базируется на универсальной платформе собственного производства MLB Evo, на которой сконструированы все кроссоверы бренда. Данная изначально бензиновая платформа позволила разместить электромотор мощностями 313 л.с. и 408 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, carsweek

Комментарии к новости

Последние новости

...
Гернот Дёлльнер

В Audi меняется руководство

30 июня 2023
ABT RS6 Legendary Edition

Представлен ABT RS6 Legendary Edition

05 мая 2023

Audi готовится выпустить бюджетный электрокар

17 марта 2023

Audi занялась выпуском электрических велосипедов

09 марта 2023
Audi A8 L Horch

В Россию готовы привезти уникальный «Хорьх»

01 февраля 2023

Audi наконец-то вошла в "Формулу-1"

31 января 2023

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола» Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Chery Tiggo 8 Pro e+ - chery tiggo 8 pro e+ (2023) гибрид на стайерские дистанции
Тест драйв
06 июля 2023

Chery Tiggo 8 Pro e+
"Гибрид на стайерские дистанции"
Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя»
Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 4 9