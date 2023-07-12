Audi приобретет китайскую платформу для электромобилей

Недавно стало известно, что немецкая компания Audi планирует приобрести новую платформу для будущих электромобилей компании у китайского партнера

О какой именно китайской компании идёт речь пока неизвестно, однако переговоры уже ведутся. Более того, не ясно, в каком формате будет осуществляться сотрудничество: покупка готовой платформы, либо создание отдельного совместного предприятия.

Напомним, что в 2018 году первым серийным электромобилем в модельном ряду Audi стал e-tron. Данный электромобиль базируется на универсальной платформе собственного производства MLB Evo, на которой сконструированы все кроссоверы бренда. Данная изначально бензиновая платформа позволила разместить электромотор мощностями 313 л.с. и 408 л.с.