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30 май 2019

Audi RS5 "перезарядили"

Audi RS5 "перезарядили"
Автор фото: фирма-производитель

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили «заряженную» версию лифтбека Audi RS5 Sportback, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

Так, согласно официальным данным, инженеры в первую очередь сконцентрировались на технической составляющей, улучшив отдачу 2,9-литрового бензинового турбомотора. После доработок мощность двигателя выросла с 450 до 530 л.с., а крутящий момент увеличился с 600 до 680 Нм. Добиться таких результатов удалось за счет установки фирменного блока управления силовым агрегатом AEC и новых систем выпуска, охлаждения и подачи воздуха.

Любопытно, что без внешнего стайлинга также не обошлось. Лифтбек получил новую решетку радиатора, спойлер, глянцевые накладки из карбона и колесные диски ABT Sport GR. Сиденья внутри автомобиля обиты кожей и украшены логотипами ABT.

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