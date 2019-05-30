Audi RS5 "перезарядили"

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили «заряженную» версию лифтбека Audi RS5 Sportback, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

Так, согласно официальным данным, инженеры в первую очередь сконцентрировались на технической составляющей, улучшив отдачу 2,9-литрового бензинового турбомотора. После доработок мощность двигателя выросла с 450 до 530 л.с., а крутящий момент увеличился с 600 до 680 Нм. Добиться таких результатов удалось за счет установки фирменного блока управления силовым агрегатом AEC и новых систем выпуска, охлаждения и подачи воздуха.

Любопытно, что без внешнего стайлинга также не обошлось. Лифтбек получил новую решетку радиатора, спойлер, глянцевые накладки из карбона и колесные диски ABT Sport GR. Сиденья внутри автомобиля обиты кожей и украшены логотипами ABT.