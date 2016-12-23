Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2016

Audi в ноябре потеряла почти треть российских продаж

Audi в ноябре потеряла почти треть российских продаж
Автор фото: фликр.ком

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре текущего года немецкая компания Audi продемонстрировала негативную динамику продаж на первичном автомобильном рынке в России.

Согласно данным АЕБ, в прошлом месяце официальные дилеры Audi в России передали в руки своих клиентов 1 486 автомобилей, ухудшив свои ноябрьские результаты 2015 года почти на треть (-32,1%). Такой показатель продаж позволил члену «большой тройки» немецких автопроизводителей 19-ое место в рейтинге по количеству проданных автомобилей, среди всех брендов, официально представленных в РФ.

По итогам минувших одиннадцати месяцев объем реализации немецких автомобилей на российском рынке был зафиксирован на уровне 19 059 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 18,2%. За отчетный период доля  Audi на российском авторынке сократилась на 0,6 процентных пункта и составила 1,1%.

Стоит отметить, что в будущем году немецкая компания планирует нарастить объемы продаж. Об этом в ходе церемонии открытия нового дилерского центра «Авилон» в Москве журналистам рассказал руководитель российского представительства Audi Любомир Найман. Впрочем, точных цифр, к сожалению, названо не было.

Ожидается, что достичь этой цели немецкой компании поможет выход на российский рынок практически всего семейства A5. Единственным исключением станут кабриолеты A5 и S5, которые не будут поставляться в Россию новых требований, предъявляемых местным законодательством, а именно – обязательного наличия отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроме того, в будущем году в России появится новые кроссоверы Q2 и Q3.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Колеса.ру, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi привезет в Детройт предвестника кросскупе Q8

22 декабря 2016

Audi построило дизельную версию купе TT с полным приводом

09 декабря 2016

Audi переименовала свое спортивное подразделение

30 ноября 2016

Audi назвала российские цены новых хэтчбеков A5 и S5

25 ноября 2016

CARB выдвинул новые обвинения Audi в рамках «дизельгейта»

08 ноября 2016

Audi не будет поставлять новые A5 и S5 на российский рынок

07 ноября 2016

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5