Автомобили Audi могут потерять мощность из-за воды

Компания Audi объявила отзывную кампанию, в которой примут участие сразу шесть моделей — A6, A7, а также универсал A6 Allroad и их «заряженные» версии S6, RS 6 и RS 7

Повод для отзыва интересный – оказалось, что при проливании воды на задний диван начинает сбоить электроника. Влага попадает на электронный модуль силовой установки, в результате он начинает сбоить и переводит управляющую электронику в аварийный режим и мотор начинает работать, что называется, в полсилы.

Компания утверждает, что не зафиксировала ни одной аварии и тем более травм по этой причине. Однако потенциально внезапная потеря мощности во время движения может привести к ДТП. Всего по компании отзывают более пятидесяти тысячи автомобилей. В качестве мер защиты на модули будет установлена изолирующая крышка