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27 май 2019

Флагманский седан Audi может стать электрическим

Флагманский седан Audi может стать электрическим
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi всерьез размышляет над тотальной электрификацией своего модельного ряда. По всей вероятности, руководство компании задумало революцию для премиального сегмента

На ежегодном собрании акционеров руководство Audi обнародовало некоторые собственные решения по поводу развития линейки – например, что купе Audi TT уйдет в историю, а вместо него появится некий "эмоциональный электрокар". Были озвучены и идеи, которые пока находятся в стадии обсуждения. Одна из них касается будущего флагманской модели А8.

По словам председателя правления компании Брэма Шота, в следующем поколении Audi A8 вполне может стать полностью электрической. По его словам, руководство Audi размышляет над тем, как бы устроить концептуальную революцию в сегменте представительских седанов.

Текущая модель появилась на свет в 2018 году, так что у Audi есть достаточное количество времени и для размышлений, и для принятия решения, и для разработки принципиальной новинки – конечно, если проекту электрического флагмана дадут зеленый свет. 

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