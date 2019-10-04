Новое купе от Audi. Ждем

Компания Audi показала на видео новый электрический концепт. Это будет четырехдверное купе с профилем в стиле моделей Sportback

Нельзя не отметить того факта, что разработка автомобиля ведется совместно с еще одним именитым производителем. Например, архитектура Premium Platform Electric (PPE) создана в тесном сотрудничестве с Porsche и предназначена для полноразмерных премиальных моделей — как легковушек, так и кроссоверов. Гибкость платформы позволяет варьировать длину автомобилей и ширину колеи.

По умолчанию PPE оборудована только одним задним электромотором. При необходимости можно реализовать полный привод, установив второй мотор на переднюю ось, динамическое распределение тяги между колесами, а также интегрировать в платформу механизм подруливания задних колес. К слову, по своим габаритам новый электрокар Audi будет сопоставим с A4, но общая стилистика будет заимствована у A7 Sportback.