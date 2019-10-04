Автомобильный портал Motorpage
4 окт 2019

Новое купе от Audi. Ждем

Новое купе от Audi. Ждем
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi показала на видео новый электрический концепт. Это будет четырехдверное купе с профилем в стиле моделей Sportback

Нельзя не отметить того факта, что разработка автомобиля ведется совместно с еще одним именитым производителем. Например, архитектура Premium Platform Electric (PPE) создана в тесном сотрудничестве с Porsche и предназначена для полноразмерных премиальных моделей — как легковушек, так и кроссоверов. Гибкость платформы позволяет варьировать длину автомобилей и ширину колеи.

По умолчанию PPE оборудована только одним задним электромотором. При необходимости можно реализовать полный привод, установив второй мотор на переднюю ось, динамическое распределение тяги между колесами, а также интегрировать в платформу механизм подруливания задних колес. К слову, по своим габаритам новый электрокар Audi будет сопоставим с A4, но общая стилистика будет заимствована у A7 Sportback. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
ABT Sportsline Audi A1

Audi A1 превратили в маленького злыдня

27 сентября 2019
Audi RS Q3 2020

Представлен новый Audi RS Q3

26 сентября 2019
Audi AI-TRAIL quattro Concept 2019

Audi разработала электрический внедорожник

10 сентября 2019
Audi RS7 Sportback 2020

Audi привезет «зажигалку» для Франкфурта

10 сентября 2019

Дурь маленького Audi

03 сентября 2019
Audi

Audi представит мощный джип на батарейках

26 августа 2019

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 вид спереди Тест драйв
04 октября 2019

Volvo XC90
"Куда можно забраться на обновленном Volvo XC90"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 вид спереди
Тест драйв
03 октября 2019

Lada Xray Cross
"Как новая трансмиссия изменила Lada XRAY Cross"
Changan CS35 Plus - changan cs35 plus 2019 вид спереди
Тест драйв
01 октября 2019

Changan CS35 Plus
"Что общего у Changan CS35 Plus с боксером-профессионалом"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 3 6 1