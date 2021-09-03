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3 сен 2021

Представлен Audi Grandsphere

Представлен Audi Grandsphere
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн рассекретила второй концепт из серии Sphere. Машина уникальна и с точки зрения дизайна, и с точки зрений технологий

Поговорим обо всем по порядку.  Дизайн здесь действительно необычный, во всяком случае, некоторые его детали. Возьмем, к примеру, двери – они выполнены по той же самой технологии, что и на автомобилях Rolls-Royce – то есть задние створки открываются против хода движения. Сам облик машины получился очень футуристическим. Интересно, что Grandsphere является идеологическим преемником модели A8. К слову, по своим габаритам он ее превосходит. Что касается салона, то в машине практически нет дисплеев – все данные выводятся при помощи проекций.

Теперь переходим к технической начинке. Концепт приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью в 710 лошадиных сил.  Автомобиль получил достаточно емкий аккумулятор, который обеспечивает машину 650-километровым запасом хода. Также Grandsphere оборудовали пневмоподвеской, которая подстраивается под дорожные условия, считывая данные с фронтальной и боковых камер.

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