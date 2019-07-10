Представлен бронированный Audi RS7

Компания AddArmor, которая специализируется на модернизации автомобилей, представила свой новый проект на базе Audi RS7 — он стал самым быстрым бронированным автомобилем в мире

Как правило, бронированные автомобили сильно проигрывают в скорости и по динамическим характеристикам больше напоминают танк, нежели автомобиль. Но инженеры из ателье AddArmor решили развеять этот стереотип. Самое интересное заключается в том, что автомобиль стал тяжелее почти на сто килограммов, однако «выстреливает» до сотни на 0,8 секунд быстрее серийного автомобиля.

Такой результат был достигнут форсировкой. Напомним, что под капотом броневичка стоит родной четырехлитровый V8, который после небольшой модернизации выдает 760 лошадиных сил и 1 085 Нм крутящего момента. К слову, некоторых может заинтересовать вопрос, а почему после бронирования автомобиль получил такую скромную прибавку в весе. Это объясняется тем, что компания решила использовать не баллистическую сталь, а поликарбонатный материал, который в 10 раз прочнее, и весит при этом на 60 процентов меньше.