Audi готовит роскошный кроссовер Q9 Horch

Компания Audi готовит к премьере нового флагманского кроссовера Q9. Помимо спортивной версии SQ9, модель впервые получит роскошную модификацию Horch Edition, которая станет прямым конкурентом Mercedes Maybach GLS. Первые прототипы новинки уже проходят дорожные испытания, а официальная премьера, по предварительным данным, состоится 29 июля

Судя по фотографиям тестового автомобиля, Audi Q9 Horch будет отличаться новой решеткой радиатора с многочисленными вертикальными ламелями. Кроме того, кроссовер получит оригинальные колесные диски и возможность заказать двухцветную окраску кузова. При этом, главные изменения ожидаются в салоне. Вместо традиционного заднего дивана в Horch Edition будет два раздельных кресла. Третий ряд не предусмотрен. Ожидается и более дорогая отделка с использованием премиальных материалов.

В моторную гамму нового Audi Q9 войдут 3,0-литровый дизельный двигатель V6 и 4,0-литровый бензиновый V8. Позже линейка может пополниться гибридными модификациями, хотя такие версии пока не попадали в объективы фотошпионов.