Некоторая рокировка произошла в обозначениях модельного ряда Audi- предполагаемый кроссовер Q4 получил имя Q3 Sportback. Презентация нового кроссовера состоится уже этим летом.

В своем выступлении на 130-м ежегодном общем собрании Audiпредседатель совета директоров Audi AG Брэм Шот рассказал о планах представить Q3 Sportback где-то в июле. Поскольку в этом месяце нет никаких автосалонов, это означает, что немецкая премиальная марка организует специальное мероприятие для показа кроссовера или приурочит премьеру к какому-нибудь событию, так же как Skoda выбрала для премьеры обновленного Superb Чемпионат мира по хоккею. Также господин Шот отметил, что версии Sportback получат все модели компании семейств «А» и «Q». В этом году версию Sportback получит еще одна модель — электромобиль e-Tron.

Что касается Q3, то скорее всего версия Sportback во многом будет копией стандартного кроссовера. Единственным существенным отличием между ними станет задняя часть кузова. Двигатели, коробки передач и другие технические состовляющие будут общими. Производство Audi Q3 Sportback начнется ближе к концу этого года на заводе Audi в Дьере (Венгрия), где собирают и обычную модель Q3.