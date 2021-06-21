Стала известна дата появления последней Audi с ДВС.

Компания перейдет на зеленые рельсы раньше, чем предполагалось! Ждем весны 2026 года – это и есть рубеж перехода!

Да, журналисты издания Süddeutsche Zeitung считают, что последняя новинка Audi на ископаемом топливе дебютирует в 2026 году, а после этой даты все новые модели будут «чистыми» электрокарами. Впрочем, однократного и полноценного перехода ждать не стоит – все будет происходить постепенно с завершением жизненного цикла каждой из моделей с ДВС. Напомним, что раньше все равнялись на 2035 год.

Агентство Reuters попросило Audi прокомментировать инсайды коллег из Германиии, но пока не получило ответа. Впрочем, информация даже на уровне догадок остается крайне интересной. Как вам, например, факт того, что с прекращением разработки машин на ДВС, в Audi перестанут работать и над силовыми установками, вплоть до гибридов.