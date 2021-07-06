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6 июл 2021

В Audi готовятся представить нечто концептуальное

В Audi готовятся представить нечто концептуальное

Компания Audi пообещала показать на автосалоне в Мюнхене три концептуальные разработки из одной линейки — они получили названия Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere

Вообще, все эти машины являются одним большим секретом – официальных заявлений по ним никаких нет. Существует интересная концепция, которую выдало французское издание  L’Argus. Оно утверждает, что линейка Shpere является частью масштабного электрического «проекта Artemis».

В свою очередь «Аrtemis» - это нечто большее, чем просто машина. Проект подразумевает создание отдельной платформы для крупных и роскошных электромобилей. А вот вам и еще одна интересная версия – данная платформа может стать основой для первого электромобиля Bentley. Помимо прочего, частью этого проекта может оказаться анонсиро¬ванный ранее маркой Volkswagen «проект Trinity». 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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