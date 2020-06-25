В России отзывают модели Audi. Ровно три

Audi отзывает с российского рынка флагманский седан A8 и два больших кроссовера – Q7 и Q8. Акция носит добровольный характер, ее согласовал Росстандарт

В общей сложности на сервис необходимо отправить 157 транспортных средств, причем все это новые машины, проданные в прошлом и нынешнем годах. Дело в том, что сварное соединение трубки трансмиссионного масла в этих автомобилях может быть некачественным. Соответственно, если дефект имеет место, он грозит утечкой.

Решением проблемы станет замена трубки. Владельцев отзываемых седанов и кроссоверов уведомят о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр письменно или по телефону. Также можно самостоятельно выяснить, попадает ли ваша машина под сервисную кампанию, сверившись с перечнем VIN на сайте Росстандарта.