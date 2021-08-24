В России отзывают старые Audi

Российское отделение Volkswagen AG объявило об отзыве 527 автомобилей Audi A4, A6, A8 и TT. Вся соль заключается в том, что отзываемым машинам более двадцати лет!

Да, вся кампания касается машин, которые были произведены в период с 1996 по 2000 год. Как сообщает Росстандарт, проблема кроется в подушках безопасности Takata. Из-за влияния времени в негодность может прийти самый главный элемент – газогенератор, который и приводит подушки в действие. Собственно, со временем он может растрескиваться и утрачивать работоспособность.

На всех машинах будет произведена проверка состояния данного механизма – в случае необходимости мастера заменят данный узел на новый. Работы признаются гарантийными, так что владельцам не придется ничего оплачивать из своего кармана.