За рулем этого автомобиля нужно постоянно сдерживать себя: чтобы не нарушать скоростной режим, чтобы не раздражаться на соседей по потоку и чтобы двигаться в одном темпе с остальными. Последнее – труднее всего

Ну почему они ползут так медленно? Вроде асфальт сухой и заторов нет, а все словно уснули. Причем «спят» они с одной скоростью, поравнявшись друг с другом, так, что нет никакой возможности обогнать. Казалось бы, ползи вместе со всеми, вроде ведь некуда спешить, но для меня сейчас промедление смерти подобно. Потому что я за рулем «бешеного» универсала Audi RS4, а он ждать никого не собирается…

Спортивные гены

От обычных Audi А4 версия RS внешне отличается агрессивным передним бампером с множеством воздухозаборников, увеличенной фальшрадиаторной решеткой, диффузором в заднем бампере с крупными овальными патрубками выхлопной системы, а также раздутыми колесными арками, без зазоров облегающими 20-дюймовые колеса с 275-й резиной 30-процентного профиля на обеих осях. Впрочем, в «базе» предлагаются колеса чуть меньше – диаметром 19 дюймов и шириной «всего» 265 мм.

Но еще интереснее то, что скрывается внутри «мускулистого» кузова. В первую очередь это, конечно же, 6-цилиндровый турбоагрегат мощностью 450 л.с., катапультирующий универсал до «сотни» за 4,1 с. Кроме того, здесь установлено полностью переработанное шасси со спортивной подвеской, уменьшенным дорожным просветом и расширенной колеей. Дополнительно можно заказать активный дифференциал, жонглирующий тягой между задними колесами, электронные амортизаторы, карбон-керамические тормоза и активное рулевое управление с изменяемым передаточным отношением в зависимости от скорости.

Интерьер тоже отличается от соплатформенных Audi A4 спортивными акцентами. Прежде всего, это сиденья с мощной боковой поддержкой и встроенными подголовниками, простроченные в моем тестовом экземпляре красной нитью в клетку. Рулевое колесо тоже особенное – уменьшенного диаметра, со скошенной нижней частью, толстым ободом и обшитое алькантарой. Такую баранку нужно держать в специальных гоночных перчатках, иначе кожа быстро засалится и станет скользкой. Впрочем, для отделки руля можно выбрать и обычную кожу, и я бы остановился именно на этом варианте. Усиливают и без того боевое настроение встречающиеся тут и там эмблемы RS.

Посадка, как и подобает спортивному автомобилю, очень низкая. Кресло с великолепным профилем держит крепко, но ощущения тесноты не вызывает. Перед глазами «нарисованные» приборы, конфигурация которых отличается от стандартных А4 наличием дополнительной информации – такой, как температура и давление в шинах, индикация величины перегрузок, а также мощность с крутящим моментом в процентах от максимума. К эргономике не придерешься: практически любую функцию находишь сразу же, интуитивно. И это одна из последних Audi без повсеместных захватанных пальцами сенсорных экранов, пользование которыми отвлекает от дороги.

Что удивительно, в этом спортивном автомобиле можно «жить» и на втором ряду. Пространства достаточно по всем направлениям, а хорошо спрофилированный диван не доставит неудобств даже после нескольких часов поездки. Более того, для задних пассажиров предусмотрен собственный климат-контроль. Эдакий семейный гоночный болид, который вместе с тем позволяет взять с собой много багажа. Ведь здесь кузов универсал со всеми вытекающими. Тут вам и возможность загрузиться под потолок, и удобный фиксатор для поклажи. Фиксатор этот как нельзя кстати – чтобы вещи не летали во время атаки виражей.

Держи себя в руках

Первую порцию адреналина автомобиль впрыскивает во время запуска силового агрегата. После нажатия кнопки «Старт» округу оглашает громкий «рык», от которого вздрагивают прохожие. Через пару секунд он стихает. Двигатель на холостых оборотах работает с небольшими вибрациями, словно томится в нетерпении. Педаль акселератора в начале движения реагирует плавно, чтобы водитель, не дай бог, не наломал дров. Словом, на этом автомобиле можно ездить и спокойно, вот только у меня не получается…

Даже в режиме «комфорт» набор скорости развращающе легок и быстр. Ты просто касаешься педали акселератора, и универсал, словно звездолет «Энтерпрайз», моментально переходит на «Варп-скорость». Время за окном останавливается, окружающие машины замирают, и RS4 «прошивает» транспортный поток в мгновение ока. Мало? Можно включить режим «авто», а еще лучше «динамик», и тогда впечатления станут вдвое сильнее. Теперь автомобиль и не пытается прикинуться овечкой, полностью обнажая свою «звериную» сущность. Двигатель срывается на булькающий хрип, реакции на подачу топлива становятся почти нервными, и адреналин начинает вскипать в крови!

Обычная гидромеханическая автоматическая трансмиссия в «динамичном» режиме грубо подтыкает следующую передачу, еще больше усиливая драматизм ситуации. Перевожу взгляд на спидометр: мама дорогая!!! А ведь повсюду камеры… Цифры озвучивать не буду. Пытаясь обуздать адреналиновое бешенство, переключаюсь в «комфортный» режим. «Автомат» становится идеально плавным, двигатель почти не рычит, и я стараюсь дышать размеренно, чтобы успокоить участившееся сердцебиение.

Руль, в моем случае опционный активный, совершает всего 2,2 оборота на низкой скорости. Баранка туговата даже в «комфортном» режиме, при этом очень информативна и точна. Такие настройки рулевого управления буквально провоцируют на постоянные перестроения из ряда в ряд, даже если это совсем не нужно. Вот только соседи по потоку, будь они неладны… Что ж они такие сонные? Скорее, скорее бы выбраться из города, на пустынное извилистое шоссе. И снова включить режим «динамик».

Начавшийся внезапно снегопад превратил окружающие машины из сомнамбул в паралитиков. Движение практически встало. В общем, из города я выбирался долго. Но когда это наконец случилось, отыгрался по полной: езда по засыпанной снегом трассе показала, что у шасси универсала прекрасный баланс. Тяги немерено, а включенная система стабилизации позволяет легко проходить каждый поворот боком, без опаски улететь с дороги. А если ее (систему стабилизации) отключить, потребуется ледовая гоночная трасса. Впрочем, и большая закрытая площадка подойдет.

Широченные шины и мощнейшая тяга на укатанном снегу отправляют RS4 в скольжение моментально, но плавно. Снос всех четырех колес отлично прогнозируется, что позволяет вести универсал в скольжении сколь угодно долго. Прямо раллийный болид! Хотя и с оговоркой – болид этот, в отличие от настоящих спортивных прототипов, настроен только под ровные дороги.

За великолепную управляемость приходится расплачиваться плавностью хода. Если, конечно, это можно назвать плавностью. Режимы работы амортизаторов от «комфортного» до «динамичного» дают возможность делать выбор от жесткого до очень жесткого. Я еду по дороге, которую всегда считал гладкой, и не узнаю ее, потому что ощущаю постоянные тычки от незаметных глазу неровностей. А «лежачих полицейских» приходится преодолевать едва ли не ползком. На заднем диване трясет еще сильнее. Впрочем, данный факт меня совершенно не волнует.

Универсал Audi RS4 Avant – автомобиль в высшей степени харизматичный и увлекательный. Он легко может вскружить голову и вселить чувство вседозволенности, но может и наказать за неосмотрительность. Словом, требует дисциплины и недюжинного самообладания. И тугого кошелька. Цена на универсал стартует с 5 440 000 рублей, а заказ дополнительных опций способен ее значительно поднять.

Технические характеристики Audi RS4 Avant Габариты, мм 4781х1866х1404 Колесная база, мм 2826 Диаметр разворота, м 11,7 Объем багажника, л 505 Снаряженная масса, кг 1790 Тип двигателя V6, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 2894 Макс. мощность, л.с./об/мин 450/5700–6700 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1900–5000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 265/35 R19 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 4,1 Расход топлива (средний), л/100 км 8,8 Объем бака, л 58