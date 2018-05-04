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4 май 2018

Audi привезла в Россию спортуниверсал RS4 Avant

Audi привезла в Россию спортуниверсал RS4 Avant
Автор фото: фирма-производитель

Универсалы у нас непопулярны, хотя компания Audi продает в России модель А4 со всеми типами кузова. А сейчас до нашей страны добрался и «заряженный» универсал RS4 Avant, который был представлен на автосалоне во Франкфурте прошлой осенью.

Под капотом у универсала разместился 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с. с крутящим моментом в 600 Нм. Благодаря ему нынешний RS4 Avant стал самым динамичным в истории модели, которая идет с 1999 года. До 100 км/ч универсал разгоняется за 4,1 секунды, максимальная скорость ограничена на традиционной для немецких автомобилей отметке 250 км/ч, но за доплату электронный ошейник можно ослабить и тогда RS4 Avant сможет разогнаться до 280 км/ч.

По сравнению с предшественником универсал стал легче на 80 килограммов, при этом в салоне стало просторнее, увеличился и грузовой отсек. Внешне машину легко отличить по заниженному на 7 мм клиренсу, агрессивному аэродинамическому обвесу и 19-дюймовым легкосплавным колесам.

Правда, вряд ли мы будем часто видеть эту машину на дорогах. И дело не только в типе кузова, но и цене, которая в России стартует с отметки 5 375 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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