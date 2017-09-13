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13 сен 2017

Audi представила самый мощный RS4 Avant в истории

Audi представила самый мощный RS4 Avant в истории
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне во Франкфурте дебютировал спортивный универсал Audi RS4 Avant нового поколения. В Старом Свете любят такие машины, одновременно практичные и очень быстрые.

Под капотом у универсала разместился 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с. с крутящим моментом в 600 Нм. Благодаря ему нынешний RS4 Avant стал самым динамичным в истории модели, которая идет с 1999 года. До 100 км/ч универсал разгоняется за 4,1 секунды, максимальная скорость ограничена на традиционной для немецких автомобилей отметке 250 км/ч, но за доплату электронный ошейник можно ослабить и тогда RS4 Avant сможет разогнаться до 280 км/ч.

По сравнению с предшественником универсал стал легче на 80 килограммов, при этом в салоне стало просторнее, увеличился и грузовой отсек. Внешне машину легко отличить по заниженному на 7 мм клиренсу, агрессивному аэродинамическому обвесу и 19-дюймовым легкосплавным колесам.

Дилеры Audi в Европе уже начали принимать заказы на новинку. Первые клиенты получат новый Audi RS4 Avant в начале следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Audi

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