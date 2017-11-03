Автомобильный портал Motorpage
3 ноя 2017

Audi привезет в Россию новый RS4 Avant

Audi привезет в Россию новый RS4 Avant
Автор фото: фирма-производитель

На европейском рынке стартовали продажи нового поколения спортивного универсала Audi RS4 Avant. Как сообщили в пресс-службе российского отделения компании, появится эта модель и на нашем рынке, но подождать придется до весны следующего года.

Новое поколение Audi RS4 Avant пережило кардинальные технические изменения. Помимо модернизированной платформы MLB Evo, большого количества алюминия в конструкции и снижения веса машина получила новый силовой агрегат.

Под капотом у универсала скрывается 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с. Он заменил 4,2-литровый атмосферный мотор V8. Новый двигатель был разработан совместно с Porsche. Мощность мотора по сравнению с предшественником не увеличилась, а вот максимальный крутящий момент подрос на 170 Нм до 600 Нм.

Разгон до 100 км/ч у Audi RS4 Avant занимает 4,1 секунды, на шесть десятых меньше, чем у предшественника. Максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч, но за доплату электронный «ошейник» можно ослабить и максималка вырастет до 280 км/ч.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Audi

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi RS4 Avant

Audi привезет в Россию новый RS4 Avant

03 ноября 2017
Audi A7 Sportback

Audi представила новую А7 Sportback

20 октября 2017
Audi A7 Sportback

Audi назвала дату премьеры нового поколения А7 Sportback

17 октября 2017
Audi A7 Sportback

Audi показала новую А7 Sportback в масштабе

04 октября 2017
Audi RS7

Audi RS7 получит 700-сильный двигатель

26 сентября 2017
Audi RS4 Avant

Audi представила самый мощный RS4 Avant в истории

13 сентября 2017

 Новости Audi RS4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 ювелирный бизнес Тест драйв
03 ноября 2017

Volvo V90 Cross Country
"Ювелирный бизнес"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу
Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
BMW 2 Series - bmw 2 series active tourer 2017 сладкая горчица
Тест драйв
30 октября 2017

BMW 2 Series
"Сладкая горчица"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 6 3