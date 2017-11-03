На европейском рынке стартовали продажи нового поколения спортивного универсала Audi RS4 Avant. Как сообщили в пресс-службе российского отделения компании, появится эта модель и на нашем рынке, но подождать придется до весны следующего года.

Новое поколение Audi RS4 Avant пережило кардинальные технические изменения. Помимо модернизированной платформы MLB Evo, большого количества алюминия в конструкции и снижения веса машина получила новый силовой агрегат.

Под капотом у универсала скрывается 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с. Он заменил 4,2-литровый атмосферный мотор V8. Новый двигатель был разработан совместно с Porsche. Мощность мотора по сравнению с предшественником не увеличилась, а вот максимальный крутящий момент подрос на 170 Нм до 600 Нм.

Разгон до 100 км/ч у Audi RS4 Avant занимает 4,1 секунды, на шесть десятых меньше, чем у предшественника. Максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч, но за доплату электронный «ошейник» можно ослабить и максималка вырастет до 280 км/ч.