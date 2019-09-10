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10 сен 2019

Audi привезет «зажигалку» для Франкфурта

Audi привезет «зажигалку» для Франкфурта
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представит на Франкфуртском автосалоне «заряженный» хэтчбек RS7 Sportback следующего поколения

По всей видимости, Audi RS7 Sportback получит тот же агрегат, что и недавно представленный новый универсал RS6 Avant. Речь идет о четырехлитровом бензиновом моторе V8 с двумя турбинами, работающем вместе со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электросистемой по схеме «мягкий гибрид».

Двигатель развивает 600 л.с. и 800 Н•м крутящего момента, что на 40 сил и 100 Н•м больше отдачи двигателя модели предыдущего поколения. Мотор сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода Quattro. Также новый Audi RS7 Sportback получит специально настроенную пневматическую подвеску, спортивный дифференциал на задней оси и усиленные тормозные механизмы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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