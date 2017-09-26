Следующее поколение «заряженного» лифтбэка Audi RS7 Sportback получит сразу два двигателя. Об этом заявил главный дизайнер компании Марк Лихте. В начале на рынке дебютирует вариант с новым бензиновым 4-литровым турбодвигателем мощностью 650 л.с.

Однако, практически сразу после премьеры RS7 Sportback обзаведется и гибридной силовой установкой, известной по Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. В ее состав входят 4-литровый V8 мощностью 550 л.с., 136-сильный электромотор и блок батарей емкостью 14 киловатт-часов. На Porsche суммарная мощность силовой установки составляет 680 л.с., но для RS7 ее увеличат до 700-710 л.с.

Обычная бензиновая версия Audi RS7 Sportback при разгоне до 100 км/ч должна выйти из четырех секунд, а ее максимальная скорость превысит 300 км/ч. Гибридная версия должна быть еще быстрее, вероятнее всего, до «сотни» разгон займет порядка 3-3,1 секунды, а максимальная скорость будет равна 310-320 км/ч.

Audi RS7 Sportback станет первой моделью компании с гибридной силовой установкой Porsche. Позднее с ней могут появиться и другие модели, например, спортседан S8 нового поколения.