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2 апр 2020

Audi RS7 превратили в 740-сильный суперкар

Audi RS7 превратили в 740-сильный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Появились подробности о проекте Audi RS7-R от тюнинг-ателье ABT Sportsline. Тюнеры увеличили производительность четырехлитрового турбомотора V8 и превратили его в настоящий суперкар: теперь он выдает 740 лошадиных сил, что сравнимо с мощностью двигателя Ferrari F12 Berlinetta

Таким образом, RS7 вместе с дополнительной литерой R в названии получил прибавку к мощности 140 сил, а крутящий момент равен 920 Нм против стандартных 800 Нм. В числе других доработок – новые пружины в подвеске, обвес из карбона с оранжевыми акцентами, усиленные стабилизаторы, кожаный салон с декоративными вставками из углепластика, а также 22-дюймовые диски фирменного дизайна.  К слову, Тираж Audi RS7-R от ABT Sportsline составит 125 экземпляров, причем можно заказать отдельный тюнинг уже имеющегося RS7.

Напомним, что стандартный Audi RS7 Sportback нового поколения дебютировал в рамках Франкфуртского автосалона осенью прошлого года. Он обзавелся расширенным кузовом и колесными арками, а также гибридной надстройкой – 48-вольтовым стартер-генератором, который рекуперируюет до 12 киловатт энергии.

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